Putin afirma que la oposición rusa tiene derecho a existir si respeta la ley

San Petersburgo/Madrid, 4 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó hoy que la oposición rusa tiene todo el derecho a llevar a cabo sus labor política siempre que respete los marcos legales.

"Nuestra oposición trabaja de modo abierto, tanto la oposición sistémica como la no sistémica. Todos los que se dedican a actividades políticas deben trabajar dentro de la ley. Esta es la exigencia a todos", afirmó en una entrevista con las principales agencias internacionales de noticias, entre ellas Efe.

El presidente afirmó que en Rusia existe "un gran número de cadenas de televisión", con "posiciones muy críticas", y señaló que las discusiones políticas en Rusia "son muy libres".

El mandatario ruso cuestionó el interés de Occidente respecto al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, que cumple una condena de dos años y medio de cárcel por un caso considerado fabricado por sus partidarios y Occidente, y las críticas porque Moscú declare a varios medios como "agentes extranjeros".

Según Putin, "no es nada sorprendente" que existan "diferentes valoraciones de las situaciones y acontecimientos" que tienen lugar en Rusia y otros países, pero puso en duda que se cuestionen las relaciones entre el Estado y la oposición no sistémica rusa y no se haga lo mismo respecto a la oposición de otras naciones.

"En otros países europeos también existe oposición no sistémica, que es disuelta por los servicios especiales", apuntó.

El mandatario pidió a Occidente que deje a Rusia "elegir su modo de vida".

"No fuimos nosotros quienes inventamos la ley sobre agentes extranjeros" cuestionada por Occidente, afirmó, al recordar que esta normativa es "mucho más suave" que la ley homóloga estadounidense, creada a fines del siglo pasado.

Putin defendió la pertinencia de esta ley, al señalar que "limita la interferencia en nuestros asuntos internos", y condenó que en otros países restrinjan medios de comunicación rusos, como la cadena de televisión RT.

"Quisiéramos relaciones equitativas al respecto", señaló el mandatario ruso.