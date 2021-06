Paseo de Nadal, baño de realismo de Alcaraz

París, 5 jun (EFE).- Rafael Nadal se paseó camino de sus décimo sextos octavos de final en Roland Garros, donde será el cuarto español, junto a Pablo Carreño, Alejando Davidovich y Paula Badosa, pero que no disputará Carlos Alcaraz, que a sus 18 años comprobó que todavía le falta camino para alcanzar la élite.

Serán los octavos con mayor presencia española desde 2017, cuando hasta siete tenistas, cinco hombres y dos mujeres, se colaron en octavos de final.

La victoria de Nadal fue expeditiva, 6-3, 6-3 y 6-3, sin demasiada historia ante el británico Cameron Norrie, un tenista de 25 años y 42 del ránking que llegaba con buenos resultados en arcilla, las finales de Estoril y Lyon, pero que apenas inquietó al español.

Salvo en el inicio del segundo set, cuando le arrebató dos veces el servicio, aunque no le duró mucho la ventaja, porque en el juego siguiente lo volvió a ceder.

Es la victoria 103 conseguida por Nadal en Roland Garros, lo que le convierte en el tenista que más triunfos ha sumado en un mismo Grand Slam, uno más que los 102 que acumula el suizo Roger Federer en el Abierto de Australia.

Nadal ganó en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia, un paso obligado para todos los favoritos, reputada más lenta y donde nunca ha caído el español.

Dos días después de haber cumplido los 35 años, el español sumó su 31 triunfo consecutivo y encadena ya 32 sets seguidos, el último lo cedió en 2019 en la final contra el austríaco Dominic Thiem.

RACHA DE SETS

Tras apuntarse entonces su duodécima Copa de los Mosqueteros, el año pasado se apuntó la decimotercera sin ceder parciales y se acerca ya a su mejor racha, los 37 sets que encadenó entre 2015 y 2018.

Sus portentosos números no tienen comparación, aunque en este Roland Garros su espejo vuelve a ser el serbio Novak Djokovic, que también sigue avanzando camino de la semifinal que debería medirlos el próximo viernes, el partido que todos esperan.

Por ahora, en el horizonte de Nadal aparece el italiano Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, un joven prodigio del tenis que, más inmaduro, el año pasado cayó ante el español en cuartos.

Ahora, el transalpino ha ganado en consistencia, como pone de manifiesto su final en Miami, la primera que disputa de un Masters 1.000, o su título en Melbourne, aunque el ganador de la NextGen de 2019, la Copa de Maestros de jóvenes, perdió este mismo año frente a Nadal en el torneo de Roma.

ADIÓS ALCARAZ

La jornada también registró el fin del sueño de Carlos Alcaraz, que se topó contra un rival demasiado grande, el alemán Jan-Lennard Struff, demasiado para el joven tenista murciano de 18 años, que acabó imponiéndose por 6-4, 7-6(3) y 6-2.

"He jugado muy retenido, por no querer perder no he ido a ganar. Así no se puede ganar, hay que ir a por la victoria", reconoció el joven tenista, que pese a todo colocó su nombre en el circuito por las expectativas levantadas.

Procedente de la fase previa, Alcaraz se convirtió en el más joven jugador en acceder a la tercera ronda de Roland Garros desde 1992 y dejó destellos de calidad que auguran un futuro prometedor.

"El año que viene volveré mejor, más fuerte y más preparado", dijo el jugador, convencido de que su primer paso por Roland Garros será un momento importante de su aprendizaje, que ahora pretende continuar en Wimbledon.

Tres tenistas buscarán mañana el pase a cuartos. En busca de sus terceros cuartos en París, Pablo Carreño, de 29 años, frente al griego Stefanos Tsitsipas, quinto del mundo a sus 22 años, al que no ha derrotado en los dos anteriores duelos, el jugador con mejores números en lo que va de año.

Alejando Davidovich, que este sábado cumplió 22 años y que encadena dos maratones a 5 sets, se medirá al argentino Federico Delbonis, un especialista en la tierra batida.

Paula Badosa, de 23 años, que remontó una bola de partido para clasificarse por segundo año consecutivo a octavos, se medirá por sus primeros cuartos de un Grand Slam contra la checa Marketa Vondrousova, vigésima cabeza de serie.

Luis Miguel Pascual