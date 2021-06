Pérez Zúñiga se abre en canal en su vuelta a la poesía con "Lance"

Madrid, 7 jun (EFE).- Convencido de que la poesía y la ficción nacieron unidas como en Homero -"ni siquiera Cervantes, en 'El Quijote', las separaba del todo"-, el escritor Ernesto Pérez Zúñiga vuelve a la lírica con "Lance", un poemario espiritual, cargado de erotismo, que parece escrito en estado de gracia.

Como Paracelso, el médico alquimista, decía, "el lenguaje no pertenece a la lengua, sino al corazón...", y Pérez Zúñiga (Madrid, 1971) se ha abierto en canal. Tras una dilatada carrera se ha despojado de hojarasca y se ha liberado de deudas o temores retóricos.

"Hace años, algunos amigos me decían que hasta ahora había aportado más en la novela que en la poesía. Eso me hizo pensar que quizá tenía amordazado al poeta. Le di permiso para que se expresara y escribió 'Lance'", explica a Efe el autor de exitosas novelas como "La fuga del maestro Tartini", premio Torrente Ballester, "No cantaremos en tierra de extraños" o "Escarcha".

"Lance", editado por Ya lo dijo Casimiro Parker, se refiere explícitamente a un poema de San Juan de la Cruz: "Tras un amoroso lance...", según explica el autor.

"Es un poema maravilloso que habla precisamente de la importancia de lo pequeño, del instante cotidiano para dar caza a lo más sagrado de la realidad: la fusión completa con ella. Para volar, nos dice, hay que dar un ciego y oscuro salto. Un salto que es de amor. Entonces eres capaz de ver y de ser", dice.

"Eso es lo que hacen los poetas -continúa-: ver lo que otros no ven y expresar lo que otros no expresan. 'Lance' también es lo que se ha lanzado a los demás, que son quienes completan la escritura. En uno de los poemas hay una imagen del boomerang. Algo que se lanza y vuelve a la mano después de pasar por los otros".

Pero los poemas de "Lance" son un derroche de sensualidad. Un libro de toma de conciencia, de múltiples sensaciones para que el lector se sumerja en el vaivén de sus palabras.

"Con la liberación personal caen costuras, prejuicios, el peso de la propia historia, y de pronto se abre la realidad como si fuese nueva. La conexión es profundamente erótica", afirma Pérez Zúñiga.

"Es tocar -precisa-, ser tocado, estar en el otro, mezclarse, intercambiar la mirada, los órganos, la conciencia multiplicada no solo en el ser amado, sino en un solo ser amado hecho de fragmentos, fragmentos siderales y fragmentos sociales mezclados en el torbellino de la vida. Es descubrir la música oculta que está deseando desembocar en la escritura".

"Se está tensando en mí un arco con el hilo de tu vida/Voy a atravesar la lona de tu alma/Voy a entrar y salir de ti/como una salvaje aguja de coser. Se está cargando en ti un revólver con astillas de mis huesos/Vas a acribillar mi alma siete años/Vas a entrar y salir de mí/como luz en la celosía", escribe el poeta.

"La experiencia erótica concreta es la llama que espolea un incendio en la conciencia. Entonces surge una poesía que va a por todas en su capacidad de expresión, que no entiende de normas. Es un libro muy dionisíaco en ese aspecto. He dejado que Apolo intervenga lo mínimo en el proceso de corrección. En la reescritura el libro se ha expandido aún más, siguiendo la onda originaria panteísta y erótica", argumenta.

El cuerpo y el erotismo son protagonistas de este libro -"El erotismo es el lugar donde la vida se practica y te practica", recalca, pero también es el compendio del recorrido vital y creativo de Pérez Zúñiga, donde están los símbolos, las escuelas, las escuchas, los mitos, los personajes, las historias y los lugares que le han formado.

Por eso este libro es tan importante en la carrera de este escritor, una de las voces más reconocidas en lengua española, y en el que se ha fusionado con Homero y ha viajado, dice, ciego; ciego de ego, para contar algo relevante a quien quiera escucharlo.

Un libro que no se aparta de la realidad porque, para el autor, "el poeta es quien se deja influir por la realidad por completo. "El mundo es la musa. Una musa complicada, difícil, llena de fealdad, y de hermosura, de amor y de dolor...Si te escondes del mundo, el poeta se acaba", concluye.

"Lance" lo presentan, mañana, martes, en la biblioteca Iván de Vargas, los también poetas Manuel Vilas, Mariano Peyrou y Carmen Sigüenza.

Carmen Sigüenza