Tontxu: ¿Por qué GH VIP? Los tíos serios también necesitamos llenar la nevera

Madrid, 7 jun (EFE).- Tontxu regresa con nuevo disco, mensaje optimista y el equipo que le ayudó a presentarse hace casi un cuarto de siglo como uno de los puntales de la nueva canción de autor, fenómeno tras el que, aún sin dejar de grabar, se vio "dejado de la mano de dios durante unos años" en los que incluso participó en un "reality-show".

"Hubo mucha gente que sintió cierto rechazo al verme en Gran Hermano VIP. El otro día aún lo mencionaron en un programa de Youtube y el presentador lo negaba: 'Si es un tío serio, cómo va a ir a eso', decía. Pero es que los tíos serios también necesitamos llenar la nevera", alega durante una charla con Efe este músico nacido como Juan Antonio Ipiña (Bilbao, 1972).

Locutor de la emisora 40 Principales en la capital vizcaína, en 1990 se trasladó a Madrid para probar suerte en la música, entrando a formar parte de esa hornada de jóvenes cantautores surgidos del mítico café Libertad 8, como Eva Amaral, Jorge Drexler o Ismael Serrano.

Preguntado por el parecido entre aquellos años y estos, cuando otros artistas de ese perfil sobresalen en las listas de ventas, parece tener clara la explicación: "Depende de estar en multinacionales y ahora mismo hay un soporte como el que hubo conmigo a mediados de los 90 para ponernos en el escaparate, quisiera o no escucharnos la gente".

Su fichaje por EMI Odeón se tradujo en el disco "Se vende" (1997), por el que fue nominado como autor revelación en los Premios de la Música.

"Eran días de cachondeo, de felicidad e inconsciencia ahora que lo veo desde mis casi 49 años. Llegué en el momento exacto al lugar adecuado, Libertad 8, donde empezábamos una generación de artistas con textos más cuidados", rememora el responsable de temas como "As de guía" o "Risk".

Sin apenas respiro, con la misma discográfica publicó "Corazón de mudanza" (1998) y "Con un canto en los dientes" (2000), editado poco después de sufrir un grave accidente de moto en Cuba en el que dice haber vivido "una experiencia cercana a la muerte".

"Vi desde fuera cómo me metían en un camión, como si estuviese sentado en una farola observándolo todo, igual que lo cuentan otras personas que han vivido esas experiencias traumáticas, por ejemplo Luis Vecilla, un cirujano que pinta y al que compré un cuadro de la imagen que tuvo en ese estado", recuerda.

Su siguiente álbum de temas inéditos, "Contacto con la realidad" (2004), se publicó fuera de EMI tras pedir la carta de libertad, una decisión que le complicó su discurrir profesional en años sucesivos, pero que tomó por coherencia artística.

"Querían que trabajara con un productor que maneja estupendamente la música electrónica, cuando yo lo quería era meter un cuarteto de instrumentos nobles. Me apetecía seguir haciendo canción de autor, no borrar partes para que fueran más digeribles para la radiofórmula, así que decidí seguir mi camino", señala tras confesar que "en algunos momentos" se ha arrepentido de aquella decisión.

Solo un año después entró a formar parte de la segunda edición del concurso "Gran Hermano VIP", en el que quedó como tercer finalista. "Recibí una llamada en la que me ponían un dinero encima de la mesa que mis amigos no ganaban ni trabajando un año como camareros, además de tener un bebé en camino y deudas con Hacienda", justifica.

Cinco discos más aparecen en su discografía posterior, aunque no han tenido el eco de sus inicios. "Siempre he trabajado, pero he estado dejado de la mano de dios durante unos años. Quien me llevaba las redes y la contratación de conciertos por ejemplo era un amigo que en realidad es fotógrafo", reconoce.

Tontxu reemprende el vuelo una vez más, esta vez de la mano del equipo de personas con las que trabajó en EMI cuando lo ficharon en 1996, para promocionar "Invental", un disco en el que pasa algunas de sus viejas canciones por el filtro del productor cubano Edgar Olivero tras los buenos resultados que esa fórmula dio con "En el medio".

"Esa canción la escribí a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando amigos de la cuadrilla en Bilbao llegaron al límite de la paciencia y se negaban a quedar con otros amigos con distinta ideología política. Veintipico años después siguen sin hablarse", lamenta.

Su amigo Juanra Arnaiz, del grupo Guaraná, le llamó hace relativamente poco tras ver las manifestaciones cada vez más polarizadas de Barcelona y Madrid para proponerle cantarla juntos en valenciano y en euskera, con un mensaje aglutinante.

"En su lugar, se me ocurrió sacarle el rollo latino y nos explotó en las manos, porque se convirtió en una canción con un tinte más optimista", recuerda Tontxu, que advierte que "la historia ya nos dijo después de la gripe española hacia dónde se va si es a peor".

"Y yo me niego a aceptarlo", señala al pedir "reflexión por encima de la política", porque "no se puede odiar a alguien por tener otras costumbres u otro acento".

Para que "Invental" vea la luz, ha apelado a una campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami en busca del "último empujón". Además, ha planteado una gira para llevarlo al directo, ya sea a la vieja usanza, él solo con la guitarra, o con una banda de soporte "para transmitir la alegría del disco".

Javier Herrero