Un hospital de Florida arropa a todos sus recién nacidos como Star Wars

Miami (EE.UU.), 20 dic. (EFE).- El hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida, EE.UU.) vistió este viernes a los recién nacidos como personajes de Star Wars, en coincidencia con el estreno del episodio IX y último esta saga cinematográfica, "The Rise of Skywalker".