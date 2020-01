México asume la presidencia de la coalición de cónsules latinos en Nueva York

Nueva York, 22 ene. (EFE).- México asumió la presidencia de la Coalición Latinoamericana de Cónsules en Nueva York (CLACNY) para el 2020, un año que ha llegado con desafíos importantes, declaró este miércoles el nuevo responsable del organismo, el cónsul Jorge Islas.

Islas reiteró su compromiso para luchar por la integración y bienestar de las comunidades latinoamericanas en Nueva York a través de este organismo, fundado en el 2008 bajo el liderazgo de México para promover la cooperación diplomática en beneficio de las comunidades a las que brindan servicios.

De acuerdo con el presidente de CLACNY, en un año de desafíos, es indispensable que los 17 miembros del organismo se mantengan más unidos que nunca "para poder superar cualquier adversidad, transformar los retos en oportunidades y brindar mayores y mejores oportunidades a nuestras diásporas".

Entre las prioridades en la agenda de trabajo de Islas, según explicó a Efe, figura proteger y promover los derechos de los migrantes que viven con temor ante el discurso antihispano que se ha desatado en el país.

"El hecho de que muchos estén en EE.UU. de manera no documentada no quiere decir que no tengan derechos humanos. Creo que es una causa común que debemos salir todos a promover", indicó y explicó que ese trabajo conjunto de los consulados se hará en dos etapas, preventiva y reactiva.

La etapa preventiva constará de mantener informados a los migrantes sobre sus derechos.

"Estamos convencidos de que la mejor manera de defender sus derechos es con información para tomar buenas decisiones y si ya hubiera un proceso jurídico (contra el migrante), es muy importante que los consulados hagamos causa común para impulsar su defensa", indicó el cónsul, que asumió el cargo en mayo del 2019.

El cónsul de México, país con 1.250.000 migrantes en la zona de Nueva York, Connecticut y el norte de Nueva Jersey, 70 % de los cuales no tiene documentos, reiteró que hay miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes por lo que hay que impulsar programas de orientación y reacción ante detenciones y juicios.

Islas, experto en derecho constitucional, citó estadísticas que muestran que en EE.UU. cuando hay una defensa jurídica apropiada, el 75 % de las veces se ganan los juicios y cuando no se obtiene esa ayuda, los inmigrantes son deportados.

Otro tema de la agenda de trabajo para el CLACNY durante su presidencia será visibilizar a las comunidades LGBTQ y a los migrantes indígenas, que en el caso de México en Nueva York están ubicados al norte de este estado, indicó.

"Todos somos hispanos y tenemos los mismos derechos", indicó y señaló que los migrantes indígenas mexicanos están en las fincas agrícolas, algunos con permiso de trabajo y otros sin documentos. "Viven una vida muy complicada, muy difícil porque viven con miedo, no tienen información, no hablan español ni inglés", argumentó.

Explicó que los consulados se proponen traducir en sus lenguas nativas todo lo relativo a sus derechos laborales o civiles, "una manera de visualizarlos".

"Vamos a salir a dar la batalla por ellos y por otros grupos indígenas que necesiten de la presencia de nuestros consulados", señaló además a Efe.

La agenda para el 2020 incluye la promoción de la cultura, intercambios académicos y acceso a la educación así como promover sus países como destino turístico.

La Coalición Latinoamericana de Cónsules está integrada por México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.