El petróleo de Texas baja un 1 % y cae por debajo de los 50 dólares el barril

Nueva York, 4 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con un nuevo descenso del 1 % y se situó en 49,61 dólares el barril, con lo que rebasa la barrera psicológica de los 50 dólares, algo que no sucedía desde hace más de un año, lo que los expertos achacan a los temores por el coronavirus chino.

A photo shot from a drone shows the Exxon Mobile oil refinery operating in Channahon, Illinois, USA, 17 September 2019. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo