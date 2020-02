El grupo dueño del Miami Herald se declara en bancarrota pero seguirá operando

Fotografía cedida por Newseum donde aparecen las portadas de este jueves de los periódicos Miami Herald, El Nuevo Herlad, y The Sacramento Bee. El grupo McClatchy, que cuenta con medios como el Miami Herald y el Sacramento Bee, anunció este jueves que se declaró en bancarrota y que busca reorganizarse para lidiar con las principales deudas de un negocio "en declive", aunque operará con normalidad en esta fase. EFE/Newseum

Fotografía cedida por The McClatchy Co. donde aparece el presidente de su junta directiva, Kevin McClatchy. El grupo McClatchy, que cuenta con medios como el Miami Herald y el Sacramento Bee, anunció este jueves que se declaró en bancarrota y que busca reorganizarse para lidiar con las principales deudas de un negocio "en declive", aunque operará con normalidad en esta fase. EFE/The McClatchy Co.