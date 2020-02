Hillary Clinton apoyará al candidato presidencial demócrata que salga elegido

San Juan, 18 feb (EFE).- La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton afirmó este martes que apoyará al candidato del Partido Demócrata que salga elegido para aspirar a la presidencia estadounidense.

"Voy a apoyar al que sea elegido. Yo solo estoy esperando al resultado", dijo Clinton a periodistas tras esta visitar el centro de salud sin fines de lucro Mujeres Ayudando Madres (MAM), ubicado en centro turístico de Isla Verde, dedicado a educar y apoyar a las familias durante el proceso de gestación.

La exsenadora enfatizó que no importa el candidato demócrata que se elija para correr por la presidencia de Estados Unidos para las elecciones generales en noviembre de 2020, trabajará y luchará por desbancar al actual presidente estadounidense, Donald Trump.

"Por todas las razones que ustedes se pueden imaginar, al igual que aquí en Puerto Rico, necesitamos un nuevo presidente para nuestro país, y para todos los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a los puertorriqueños", abundó.

El pasado domingo, el diario conservador Drudge Report aseguró que según una fuente cercana a la campaña de Michael Bloomberg, que no identificó, el exalcalde de Nueva York está considerando a Clinton, del ala moderada demócrata, para que lO acompañe como su candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos.

De igual manera, y como ha insistido en otras ocasiones, Clinton dijo que "quisiera ver a puertorriqueños votando por el presidente de Estados Unidos".

A pesar de que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, comparte con el país norteamericano la misma moneda, pasaporte, ciudadanía y milicia, pero los ciudadanos de la isla no pueden votar por el mandatario estadounidense.

Hillary Clinton, y su esposo, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, visitan la isla como parte de varias actividades de la Fundación Clinton, que incluye acudir a proyectos de recuperación puestos en marcha tras los huracanes de septiembre de 2017.

Bill Clinton, por su parte, dijo el lunes que no apoyaría a ninguno de los candidatos para las primarias del Partido Demócrata en declaraciones a medios locales de la isla.

"No me voy a involucrar en esta primaria. No creo que sea justo", sostuvo el expresidente, quien junto a su esposa presidirá este martes un encuentro de la Iniciativa Global Clinton (CGI, en inglés) sobre recuperación tras desastres naturales, englobada en las actividades de la Fundación Clinton que lidera.

En el MAM, Hillary Clinton interactuó con representantes de la organización puertorriqueña sin fines de lucro Solar Libre, establecida una semana después del huracán María en septiembre de 2017 con el fin de instalar paneles solares en la isla.

MAM, a su vez, promueve una cultura de paz al momento del parto, enfocados en lograr una experiencia de parto seguro, que salvaguarde la salud física y psicológica de la familia.

"Este es uno de los proyectos más amables que he visitado", afirmó Clinton.

"La resiliencia y la determinación de los puertorriqueños para reconstruir y proseguir bajo circunstancias difíciles nos enseñan a todos de lo que debemos hacer para continuar", añadió.

La visita de Hillary Clinton a la isla también se da para incentivar la educación infantil temprana de la Fundación Clinton, la cual se ha comprometido a proporcionar libros, recursos y capacitación para promover el desarrollo temprano del lenguaje cerebral de los bebés.