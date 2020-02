Se disparan las acciones de farmacéutica con vacuna experimental del coronavirus

Nueva York, 25 feb. (EFE).- Las acciones de la farmacéutica Moderna Inc., que ayer envió el primer lote de una vacuna experimental contra el coronavirus de Wuhan (COVID-19) a investigadores del Gobierno de Estados Unidos, se han disparado en Wall Street con una subida de cerca del 14 %.

