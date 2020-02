El sindicato que investigó a Domingo negociaba limitar detalles por medio millón

Nueva York, 26 feb (EFE).- El tenor Plácido Domingo y el sindicato de artistas que le investigó por supuestos episodios de acoso sexual estaban negociando un acuerdo de medio millón de dólares para que no se difundieran detalles de las conclusiones de las pesquisas, un posible pacto que se fue al traste por una filtración, según The New York Times, si bien el sindicato habla de "multa".