Víctimas de coronavirus se merecen el fin de lo que originó la pandemia

Fotografía cedida por la Universidad de Miami (UM) donde aparece su presidente, Julio Frenk (2d), junto al decano de la Miller School de la universidad, Henri Ford (d), mientras habla con el director clínico de UHealth, Dipen Parekh (i); la jefa médica, Tanira Ferreira (2i), y el director médico del Departamento de Emergencia de UHealth Tower, David Lang (c), durante una visita al centro médico en Miami, Florida. El especialista mexicano en salud pública Julio Frenk advierte que el mundo necesita escuchar más a los científicos y menos a los políticos populistas para enfrentar con éxito el coronavirus y considera "imperdonable" que, cuando pase la pandemia, no se corrija lo que propició esta grave crisis. EFE/ TJ Lievonen/University of Miami /