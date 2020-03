Carnival ilumina sus cruceros parados por coronavirus para decir "Volveremos"

Miami, 20 mar (EFE).- La compañía de cruceros Carnival, que a causa del coronavirus tiene su flota parada como las demás empresas del sector, está iluminando de noche sus barcos en Estados Unidos y Australia para decir "Volveremos".

En un comunicado Carnival dijo que "es un mensaje de inspiración" para sus empleados, clientes, agentes de viajes y los puertos y las comunidades portuarias "en este momento de desafío sin precedentes".

Cada noche los barcos de Carnival amarrados en puertos de Estasdis Unidod y Australia y los que estén anclados en el mar a una distancia visible desde tierra servirán de pantalla para unos juegos de luces, entre los cuales está el que muestra las palabras "We Will Come Back" (Volveremos).

Se trata de una iniciativa dirigida a levantar los ánimos y a recordar que los cruceros dejan "recuerdos maravillosos de las vacaciones", según dijo Stefan Christoffersson, vicepresidente de Carnival para mantenimiento.

El proyecto se ha coordinado desde la sede central de Carnival en Miami e involucra a los barcos en puertos de las costas occidental y oriental y del Golfo de México en Estados Unidos y los de Australia, así como barcos que están anclados en el mar durante la crisis por el coronavirus.

Según Christofferson, el mensaje se ha podido "escribir" sobre el barco simplemente encendiendo las luces de algunos camarotes exteriores de los cruceros y dejando apagadas las de otros.

El directivo comparó la tarea con el decorado de un árbol de Navidad, cuando uno hace pruebas con la iluminación para obtener el resultado deseado.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. recomendaron a comienzos de marzo a los estadounidenses, especialmente a los que tienen problemas de salud, que pospongan sus viajes en cruceros, lo que ha sido un revés para un sector muy afectado por el coronavirus.

Las compañías principales que operan en EE.UU. anunciaron al poco tiempo la suspensión de sus operaciones.

Según el último informe anual de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la mayor organización del sector, para 2020 se esperaba que 32 millones de pasajeros viajasen en cruceros y que la flota de las compañías integrantes de esa asociación con sede en Washington llegaran en este año a 278 barcos en operación, 19 más que en 2019.

El informe divulgado en diciembre señalaba también que en 2018 había en el mundo 1.177.000 puestos de trabajo que dependían de los cruceros, lo que significaba unos 50.240 millones de dólares en salarios, y que la actividad económica generada por el sector ascendía a 150.000 millones de dólares en 2018.

En un reciente informe, la agencia Bloomberg indicó que las tres mayores operadoras de cruceros han perdido en menos de dos meses más de la mitad de su valor de mercado, lo que equivale a más de 42.000 millones de dólares.