La crisis por coronvirus sigue calando en hospitales de EE.UU.

Nueva York, 21 mar. (EFE).-. El avance del coronavirus se está sintiendo en los hospitales de EE.UU. afectados con la pandemia y Nueva York no es la excepción, sin equipo suficiente para suplir la demanda por el COVID-19, que puede llevar al sistema médico a una crisis.

An exterior view of VacaValley Hospital in Vacaville, California, USA, 04 March 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO