El progreso hacia la equidad de géneros en EE.UU. es más lento o se ha frenado

Washington, 31 mar (EFE).- Los avances hacia la equidad de mujeres y hombres en Estados Unidos se han hecho más lentos y en algunas áreas incluso se han frenado con la excepción de la educación universitaria, donde las mujeres sobrepasan a los hombres, según un estudio publicado en Proceedings of the National Acacemy of Sciences (PNAS).