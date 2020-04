EE.UU. no podrá reabrir su economía el 1 de mayo, dice el jefe de salud pública

Washington, 10 abr (EFE).- Estados Unidos no podrá reabrir su economía por completo el 1 de mayo, la fecha fijada por la Casa Blanca, advirtió este viernes el director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams.

Surgeon General Jerome Adams delivers remarks during a Coronavirus task force briefing at the White House, Washington, DC, USA, EFE/KEVIN DIETSCH /