Nueva York entona desde las ventana el "New York, New York" de Frank Sinatra

Nueva York, 16 abr (EFE).- "Empieza a difundir la noticia, hoy me marcho, quiero ser parte de ella, Nueva York Nueva York" cantaron los neoyorquinos este jueves desde ventanas, balcones y azoteas, haciendo uso del himno extraoficial de la Gran Manzana, "New York, New York", de Frank Sinatra, para rendir tributo al personal sanitario durante la pandemia del coronavirus.