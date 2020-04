EE.UU. no coincide "100%" con España sobre Venezuela, pero el diálogo es fluido

Washington, 29 abr (EFE).- Estados Unidos reconoció este miércoles que no coincide al "100 %" con la opinión del Gobierno de España sobre la situación en Venezuela, pero aseguró que el diálogo es fluido y que ambas partes conversan "frecuentemente".

Así lo explicó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, en una mesa redonda con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

"No puedo decir que estamos al 100 % de acuerdo sobre la situación en Venezuela, pero tenemos una comunicación cercana y hablamos de ello frecuentemente", dijo el diplomático.

Abrams explicó que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, conversa a menudo con su homóloga española, Arancha González Laya, mientras que él mismo está en contacto con el embajador español en Washington, Santiago Cabanas.

SIN NOTICIAS DE CARVAJAL

Uno de los temas pendientes entre los Ejecutivos español y estadounidense es la extradición a EE.UU. por delitos de narcotráfico del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, alias "El Pollo" y que está en paradero desconocido después de que un tribunal español decidiera ponerle en libertad provisional.

"Sobre Carvajal, no tenemos noticias, no sabemos dónde está. El Gobierno español nos ha dicho que no sabe dónde está. Obviamente, la petición de extradición sigue vigente", dijo Abrams.

Dentro de la Administración estadounidense no sentó bien la fuga de Carvajal, pero en todo momento se ha insistido en la buena relación con el Gobierno de España.

De hecho, EE.UU. y el Gobierno del socialista español Pedro Sánchez llegaron a dialogar el año pasado sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios venezolanos que decidieran desertar y abandonar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; aunque esas conversaciones no dieron frutos.

Esas negociaciones se produjeron antes de la entrada en el Ejecutivo español del partido izquierdista Unidas Podemos, que no reconoce como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, algo que sí hacen medio centenar de naciones, incluida España.

EL DIÁLOGO Y ZAPATERO

Los periodistas también preguntaron a Abrams sobre los supuestos intentos de negociación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que visitó en febrero Caracas y se reunió con Maduro, así como representantes de un sector minoritario de la oposición.

"Hemos visto algunos informes de prensa sobre esos esfuerzos", se limitó a decir Abrams, que evitó entrar en el tema.

No obstante, como ya ha afirmado anteriormente EE.UU., Abrams insistió en que el "régimen" de Maduro no está interesado en dialogar sobre la "vuelta a la democracia".

El año pasado fracasaron unas conversaciones mediadas por Noruega entre representantes de Maduro y Guaidó.

En su momento, EE.UU. se opuso a ese diálogo y, desde que Guaidó se proclamó jefe de Estado en enero de 2019, ha liderado una campaña para derrocar a Maduro mediante la imposición de sanciones destinadas a aislar económicamente al Ejecutivo venezolano.