Retiran la licencia a la funeraria neoyorquina que amontonó cadáveres en camiones

Nueva York, 1 may (EFE).- Las autoridades de Nueva York retiaron la licencia a la funeraria de Brooklyn en la que se encontraron el pasado miércoles decenas de cadáveres amontonados en camiones que no contaban con sistema de refrigeración, informaron este viernes la autoridades de la región.

A casket is moved outside the Andrew T. Cleckley Funeral Home in Brooklyn, New York, USA, 30 April 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE