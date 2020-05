The New York Times registra su mayor subida de suscriptores en plena pandemia

Nueva York, 6 may (EFE).- El diario neoyorquino The New York Times (NYT) informó este miércoles de que sumó unos 587.000 nuevos suscriptores digitales entre enero y marzo, en la que es su mayor subida histórica durante un trimestre, en plena pandemia del COVID-19 y a pesar de la decisión del periódico de ofrecer en abierto la mayor parte de los contenidos relacionados con el virus.