Día 8 : La atención médica a través del lente de la pandemia

Nueva York, 12 may (EFE).- Cada hospital del mundo experimenta esta pandemia de manera diferente. Yo, personalmente, estoy agradecida de que en este hospital de Nueva York no tuvimos que reducir la atención o decidir qué paciente recibe un respirador y cuál no. Otros han tenido que hacerlo.