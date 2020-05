Grubhub se dispara en la bolsa por una posible compra por parte de Uber

Nueva York, 12 may (EFE).- La firma estadounidense de entrega de comida a domicilio Grubhub se disparó este martes en la Bolsa de Nueva York tras conocerse que está en negociaciones para ser adquirida por su competidora Uber, la plataforma de transporte que además es uno de los líderes en ese sector.

GRUBHUB delivery person Tayy Evans makes bicycle deliveries on the empty streets of Washington, DC, USA, 02 April 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo