Florida supera los 47.000 casos de COVID-19 en medio de la reapertura en EE.UU.

Miami, 20 may (EFE).- El número de casos confirmados de COVID-19 en Florida (EEUU) desde el 1 de marzo creció a 47.741, con los 527 contabilizados en las últimas 24 horas, y el número de personas fallecidas a causa del virus aumentó a 2.096, con 44 nuevos decesos, en medio de la Fase Uno de la reapertura económica de este estado.

People sunbathe at Bonita beach in Bonita Springs, Florida, USA, 04 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA