Piden a fiscal de EE.UU. intervenir para liberar a orca Lolita en Miami

Miami, 26 may (EFE).- El grupo People for Ethical Treatment of Animals (PETA) pidió este martes a la Fiscalía estatal de Miami-Dade (EE.UU.) presentar cargos de "crueldad animal" contra el Seaquarium de Miami por el cautiverio de la orca Lolita durante casi medio siglo en ese acuario e intervenir para lograr su liberación.