EE.UU. cree que Hong Kong ya no puede considerarse autónomo con respecto a China

Washington, 27 may. (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó este miércoles que Hong Kong ya no puede ser considerado autónomo respecto a China, en medio de los planes de Pekín de aprobar una polémica ley para recortar libertades en ese territorio.

US Secretary of State Mike Pompeo speaks at the White House in Washington, 08 April 2020. EFE/CHRIS KLEPONIS/Archivo