Suspenden la cotización en bolsa de Hertz por dudas sobre su plan venta de acciones

Nueva York, 17 jun (EFE).- La Comisión de Bolsa y Valores?? de Estados Unidos (SEC en inglés) ha suspendido la cotización en bolsa de la empresa de alquiler de vehículos Hertz, que se declaró en bancarrota el 22 de mayo, por dudas respecto a su plan de venta de acciones por valor de 500 millones de dólares.

Tras conocer que la SEC pretende revisar la acción, Hertz anunció que suspende su plan de vender estas acciones a la espera de conocer más detalles sobre "la naturaleza y el momento de la revisión".

El presidente de la SEC, Jay Clayton, señaló en declaraciones al canal especializado CNBC que el organismo había planteado una serie de interrogantes al plan de Hertz sobre los que la empresa todavía no había contestado.

"En esta situación particular, le hemos hecho saber a la compañía que tenemos aportaciones sobre su plan. En la mayoría de los casos, cuando se le informa a una empresa que la SEC tiene comentarios sobre esto, no avanzan hasta que se resuelvan", apuntó Clayton, quien no detalló cuáles eran los problemas específicos de Hertz ni cuándo se levantaría el parón en la cotización.

La suspensión de la cotización se alargó el miércoles varias horas, y se reanudó media hora antes del final de la sesión bursátil, tras lo que sufrieron media hora de volatilidad y terminaron con un aumento del 2,6 % en su valor hasta los 2 dólares.

Es habitual que cuando una compañía presenta un proyecto de venta de títulos como el de Hertz, la SEC le envíe comentarios a la empresa pidiéndole que lo mejore o que corrija cualquier irregularidad encontrada en el plan.

Desde que el mercado tocase fondo durante la pandemia del coronavirus, los pequeños inversores están apostando por compañías en quiebra como Hertz porque cuentan con que las condiciones económicas mejoren repentinamente. En el caso de la empresa de alquiler, por ejemplo, sus acciones han subido cerca de un 110 % en el último mes.

Sin embargo, la compañía advirtió a los inversores potenciales en un informe sobre su plan de venta de 500 millones que "probablemente pierdan su dinero", unas afirmaciones que han sorprendido a los analistas.

“Aunque no podemos predecir cómo evolucionarán nuestras títulos, prevemos que los tenedores de acciones no reciban una recuperación de su dinero (...) si no se alcanzan rápidamente las condiciones comerciales a niveles anteriores al COVID-19 o cercanos al pre-COVID-19”, dijo Hertz en su propio informe.

En la sesión de este miércoles las acciones de Hertz han experimentado una importante subida al inicio de la jornada para luego revertir las ganancias minutos antes de que su cotización fuese paralizada por la SEC, cuando la empresa se encontraba bajando algo menos de un 1%, en los 1,94 dólares por titulo.