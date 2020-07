Grupos de Policía de Nueva York piden un mural de "Las vidas azules importan"

Nueva York, 16 jul (EFE).- Dos grupos vinculados a la Policía de Nueva York (NYPD en inglés) han pedido al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que les permitan pintar un mural bajo el lema "Las vidas azules importan", que hace referencia a la frase "Las vidas negras importan", que en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, se ha utilizado como lema antirracista frente a los abusos policiales y que cuenta con una pintada gigante en la Quinta Avenida.

A través de una carta al regidor neoyorquino, las asociaciones Blue Lives Matter NYC y Standing Up for New York City alaban los "intentos" de De Blasio de llamar la atención sobre el racismo sistémico pero piden también que se rinda tributo a la labor policial, que tradicionalmente viste un uniforme de color azul.

La idea de estos grupos es situar este lema en Police Plaza, en el bajo Manhattan, o cerca de Broadway con la 45, como un símbolo para "concienciar" a la población de los "peligros" que a su juicio corren los agentes de policía cada día durante el desempeño de su actividad profesional.

"A lo largo de este año, más de 30 agentes de policías han perdido al vida en acto de servicio por armas de fuego. Nos gustaría concienciar sobre los asesinatos que pueden prevenirse de aquellos que hicieron un juramento para proteger la comunidad y honrar su memoria", señalaron estas asociaciones en un comunicado en el que también dijeron que los gastos correrían a su cargo.

Según recogen medios locales, la Alcaldía dice estar "revisando" la petición, si bien dijeron que podía ser percibido como "desafiante" respecto al movimiento antirracista, especialmente tras la ola de protestas que se ha desencadenado en Estados Unidos por la muerte a finales de mayo de George Floyd, un ciudadano negro que iba desarmado y al que un agente de policía blanco asfixió hasta la muerte.