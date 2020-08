Los profesores de Nueva York protestan la reapertura de los colegios

Nueva York, 3 ago (EFE).- Varios sindicatos de profesores se unieron este lunes para protestar en Nueva York la posible reapertura de colegios el próximo año académico pese a que los casos de contagio de coronavirus en EE.UU. sigue aumentando.

La marcha de varios cientos de personas, encabezada por una banda de música, recorrió las calles del centro de Manhattan para exigir al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que los alumnos no vuelvan a las aulas hasta que sea seguro.

Para ello, argumentan los sindicatos, no debería haber ningún nuevo caso de coronavirus, y deberían estar implementadas todas las medidas de seguridad, como los test rápidos o un medio de transporte público seguro.

También solicitan una financiación sustancial y continuada por parte del estado y de la ciudad de Nueva York para los padres trabajadores, así como que los multimillonarios de la Gran Manzana paguen más impuestos para apoyar a las familias de las clases trabajadoras, así como los colegios y las comunidades.

En la marcha, que se inició a las puertas del Departamento de Educación de Nueva York, se oyeron gritos como "Hey De Blasio what do you say? How many kids have you killed today?" (Eh, De Blasio, ¿qué dices? ¿A cuántos niños has matado hoy?" y se vieron bolsas negras alargadas portadas por los manifestantes, bajo el mensaje "los profesores no quieren salir del colegio en bolsas de cadáveres".

Las protestas de la jornada, denominada "Día nacional de resistencia contra la reapuertura insegura de los colegios", tuvieron también lugar en otras ciudades de EE.UU., como Chicago o Los Ángeles.

"Padres que con mayor probabilidad trabajan en servicios esenciales sin protección adecuada expondrán a sus familias (al coronavirus) y enviará a sus hijos al colegio. Y los profesores morirán, los niños morirán", dijo en la manifestación de Nueva York una enfermera identificada como Jillian.

En la ciudad de Nueva York, se han registrado más de 222.000 casos de coronavirus y cerca de 19.000 fallecimientos.