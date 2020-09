Nueva York inicia orientación a sus estudiantes de cara al retorno a clases

Nueva York, 16 sep (EFE).- El sistema de escuelas públicas de Nueva York, el más grande del país, comenzó este miércoles a orientar a sus estudiantes sobre las reglas que se seguirán a su retorno a las aulas el próximo 21 de septiembre, lo que ocurrirá en medio de protestas y preocupación de maestros y padres.

Las orientaciones, hechas en remoto y que se extenderán hasta el viernes, también se centran en el bienestar social y emocional de los estudiantes tras haber estado en casa por varios meses a causa del coronavirus, que llegó a convertir a Nueva York en el foco de la pandemia, con unas 800 muertes por día.

El Departamento de Educación local, a cargo de 1,5 millones de estudiantes, la mayoría latinos y afroamericanos, desarrollará en el millar de escuelas públicas de la ciudad un sistema mixto de enseñanza con estudiantes en persona y otros en remoto, una propuesta con la que los maestros no están del todo contentos.

Tras alcanzar un acuerdo con la Alcaldía, los maestros, que habían amenazado con una huelga al estar en desacuerdo con las medidas de seguridad, retornaron la pasada semanas a sus escuelas. Otros impartirán los cursos en remoto basado en razones médicas.

"La orientación de hoy no ha estado mal, tengo 22 estudiantes y me puedo comunicar con los padres" en remoto dijo a Efe una profesora que prefirió no revelar su nombre y que dijo estar preocupada porque no están funcionando todos los iPads que Educación proporcionó a los estudiantes para los cursos en remoto.

La veterana educadora, que trabaja en el sur de El Bronx, igualmente señaló a Efe estar preocupada ante el nuevo curso escolar que ha cambiado la forma en que durante 25 años ha impartido cursos. "Todos estamos preocupados", afirmó.

Parte del plan es la limpieza de las escuelas, pero algunos educadores han manifestado su temor sobre ese aspecto y con el hecho de que varios educadores arrojaran positivo en el test que se les exigió antes del retorno.

"Han dado positivo a la prueba, eso sin que hayan llegado los estudiantes", indicó la educadora, que carga con desinfectantes para limpiar su salón.

En una carta colgada en la web del Departamento de Educación, la agencia asegura que han tomado en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias.

"No dejamos piedra sin remover para proteger a nuestros estudiantes, educadores y familias. Es por eso que estamos duplicando todos nuestros protocolos de salud y seguridad, desde ventilación hasta cubrirse la cara, distanciamiento físico, limpieza nocturna y desinfección frecuente de manos", señala.

También asegura que de más de 64.000 salones inspeccionados, se ha confirmado que el 96 % tiene una ventilación que cumple con los estándares de salud y seguridad de la ciudad y que aquellos con problemas que no hayan sido reparados antes del 21 de septiembre no serán utilizados.

En un total de 56 escuelas se registraron positivos al virus entre el 8 de septiembre, cuando el personal regresó a los edificios, hasta el 14 de septiembre, según la lista que publicó Educación.

No se cancelarán las clases por las nevadas ya que casi todos los estudiantes tendrán algún tipo de aprendizaje remoto y si un día hubiera la necesidad las clases en persona se cancelarán y todos aprenderán de forma remota, en un intento por cumplir con el requisito de instrucción de 180 días.

"Al reabrir escuelas para este año escolar crítico, estamos utilizando todas las lecciones aprendidas de la educación remota esta primavera para maximizar el tiempo de instrucción de nuestros estudiantes", ha señalado la agencia. "Esto incluye proporcionar instrucción remota durante el día de las elecciones y los días de nieve".

Como parte del plan de retorno a las escuelas, Educación se ha comprometido además a proporcionar equipos de protección personal (PPE) y artículos de limpieza a todas las escuelas en todo momento contará con una línea directa para que los directores llamen para el reabastecimiento inmediato.