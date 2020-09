Cambio en visas E-1 y E-2, gran oportunidad para inversores mexicanos

Fotografía cedida hoy por Top of Mind PR que muestra el The Grove Resort & Water Park. Los empresarios mexicanos que inviertan en Estados Unidos para comenzar un negocio bajo las visas de inversor E-1 y E-2 tienen ahora mucho más tiempo para hacer que su empresa crezca y para demostrar que merecen permanecer en el país por más tiempo. EFE/ Top of Mind PR