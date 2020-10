Biden apela votantes negros en Carolina del Norte y Trump a latinos en Nevada

Washington, 18 oct (EFE).- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, apeló este domingo en un mitin en Carolina del Norte al voto afroamericano y exigió tolerancia cero con los supremacistas blancos, mientras que su rival, el presidente de EE.UU., Donald Trump, buscó convencer a los hispanos en un mitin en Nevada.

"No deberíamos tener ninguna tolerancia hacia los supremacistas blancos que marchan por nuestras comunidades, pero si dices 'no hay necesidad de confrontar la injusticia racial en este país', como él dice (en referencia a Trump), no habrás abierto los ojos a la verdad", dijo Biden en el acto desarrollado en Durham, donde sus seguidores estaban a bordo de sus vehículos, como medida preventiva frente a la covid-19.

El que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) recordó que en los últimos meses ha tenido contacto con familiares de víctimas de la violencia policial contra los afroamericanos, como los fallecidos George Floyd y Jacob Blake.

"VICEPRESIDENTE, PAPÁ HA CAMBIADO EL MUNDO"

"Cuando conocí a la hija de seis años de George Floyd junto a su familia me arrodillé para decirle 'hola', me miró y me dijo 'vicepresidente, papá ha cambiado el mundo", rememoró.

El asesinato de Floyd en mayo a manos de un policía que presionó la rodilla contra su cuello durante 8 minutos y 46 segundos hasta asfixiarlo delante de las cámaras de los móviles de los transeúntes en Mineápolis (Minesota), desencadenó una ola de protestas raciales en todo el país.

"Piensen en lo que supone ser una persona negra que ama a este país y que hay días que siente un amor profundo hacia este país, y se ve apartada durante tanto tiempo y no se le reconoce -subrayó Biden-. Necesitamos líderes que rebajen las tensiones y abran líneas de comunicación".

Biden se trasladó este domingo a Carolina del Norte, donde la votación anticipada para las elecciones generales del 3 de noviembre comenzó el pasado jueves, en un intento de movilizar a los electores.

"La votación anticipada comenzó el jueves. Tenemos que mantener el impulso increíble, no podemos dejarlo", indicó el candidato demócrata, quien animó a los votantes a no esperar y a acudir a las urnas lo antes posible.

Según la Junta Electoral de ese estado, hasta el momento han sufragado 845.268 electores.

En Carolina del Norte Biden aventaja a Trump por un ajustado margen de 2,7 puntos, de acuerdo con la media de sondeos RealClearPolitics.

De hecho, uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr, tiene intención de trasladarse a ese estado el lunes, donde celebrará dos mítines, uno en Arden y otro en Kernersville, mientras que su padre tendrá actos de campaña en Arizona.

La última victoria demócrata en unas presidenciales en Carolina del Norte fue en 2008 de la mano del expresidente Barack Obama, y para Trump es fundamental mantener este estado.

TRUMP VA A MISA

Mientras Biden visitaba Carolina del Norte, Trump participó este domingo en una misa en una iglesia de Las Vegas, antes del mitin que dio para en Carson City, capital de Nevada, otro estado clave.

El presidente estuvo sentado en primera fila de la International Church, sin mascarilla como la mayoría de las personas de su entorno y sin mantener la distancia social.

Una de las líderes de esa parroquia, Denise Goulet, afirmó: "a las 04.30 el Señor me dijo 'voy a dar a tu presidente una segunda victoria".

Y agregó dirigiéndose a Trump: "usted va a ser presidente de nuevo", a lo que el aludido respondió dando las gracias.

En una breve intervención, el mandatario afirmó que había sido "un gran honor" acudir a este servicio: "Voy a muchas iglesias, me encanta ir a iglesias, esta ha sido la tercera y volveré muchas veces".

Trump hizo mención a las restricciones impuestas a las iglesias debido a la pandemia del coronavirus.

"Este ha sido un sitio duro, pero el trabajo que ustedes han hecho para conseguir que la gente vuelva es realmente muy especial. Quiero agradecerles y diré esto 'estamos con ustedes al 100 %', les decimos que es mejor estar fuera, porque tenemos a un grupo en el otro lado que no está de acuerdo con nosotros, y resulta que estamos en lo cierto, así que salgan el 3 de noviembre o antes, y hagan lo que tengan que hacer", animó.

"ME GUSTAN LOS HISPANOS"

Horas después en Carson City, Trump apeló a los latinos, en un mitin de casi dos horas de duración.

"Me gustan los hispanos, me gustan los hispanos, me gustan los hispanos-estadounidenses", comenzó.

"Los hispanos son dueños de pequeños negocios -agregó-, no se pueden imaginar lo buenos que son como gente de negocios. A veces son duros, a veces, pero son grandes empresarios".

Y aprovechó para meterse con su rival demócrata: "Biden aplastará todo por lo que los hispanos-estadounidenses han trabajado, eliminará vuestros pequeños negocios con confinamientos y regulaciones, y devastando a vuestra familias con incrementos masivos de impuestos".

En Nevada, Biden va por delante de Trump 5,2 puntos, según el promedio de RealClearPolitics.

En este estado los demócratas han ido acumulando una victoria tras otra en los diferentes comicios de la última década, y en las elecciones actuales el voto latino podría ser crucial a la hora de decidir quién gana, al supone el 20 % del electorado.