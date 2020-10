Ocasio-Cortez vota por anticipado en El Bronx y anima a ir pronto a las urnas

Nueva York, 25 oct (EFE).- La congresista estadounidense de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez se sumó este domingo a las largas filas para ejercer el voto anticipado en El Bronx (Nueva York) y después estuvo animando a sus conciudadanos a acudir a las urnas con antelación a los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

"Yo quiero que se cuente mi voto la noche que cierren los colegios electorales y para eso hay que ir presencialmente a votar por anticipado; si no puedes, envíalo por correo o entrégalo en la Junta Electoral", reivindicó a medios locales Ocasio-Cortez, una de las progresistas más populares del partido demócrata, que votó a Joe Biden.

La joven congresista latina dijo que votar es un "privilegio y un honor" y se mostró orgullosa de ver "la marea de gente joven que está acudiendo a las urnas", pero también criticó las largas esperas de hasta cuatro horas para votar no solo en Nueva York, que ofrecía esta opción por primera vez en unas presidenciales, sino en todo el país.

"No hay un lugar en EE.UU. donde hacer esperas de 2, 3, 4 horas sea aceptable. Solo porque ocurra en un estado azul no significa que no sea supresión de voto (...). Si esto ocurriera en un estado bisagra habría una cobertura nacional", explicó la política tras votar en Parkchester, en El Bronx, un barrio de mayoría trabajadora e inmigrante.

"Pero estoy encantada de ver a tanta gente superando esta injusticia y esperando, llevando suministros a la comunidad, comida... Vamos a superar este obstáculo para elegir a personas que aseguren que esto no sea un obstáculo en el futuro", señaló.

Antes de partir a la zona de Pelham Parkway para animar a los vecinos a votar por anticipado durante la tarde, Ocasio-Cortez reconoció que la supresión del voto puede ser "intencional o no intencional", pero sostuvo que "si la fila es tan larga que no puedes votar, eso es una privación de derechos".

El estado de Nueva York comenzó ayer su periodo de voto anticipado en persona, que se alargará hasta el 1 de noviembre y que tuvo una acogida masiva sobre todo en la superpoblada Gran Manzana, donde se vieron filas durante todo el día en las cercanías de los 88 centros electorales situados en los cinco distritos.

Según la Junta Electoral local, en esa primera jornada depositaron su papeleta por adelantado 93.000 personas solo en Nueva York ciudad, mientras que aún no hay datos disponibles a nivel estatal.

En el estado de Nueva York hay unos 12 millones de votantes registrados para estos comicios, que enfrentan al demócrata Joe Biden y al actual presidente, el republicano Donald Trump.

La plataforma US Elections Project, del profesor Michael McDonald, contaba este domingo casi 58,9 millones de votos anticipados en todo el país, entre presenciales y enviados por correo, sin incluir todavía los datos de Nueva York.