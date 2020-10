Ocasio-Cortez cree que el rechazo a Trump alimenta las colas para votar

Nueva York, 27 oct (EFE).- La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, abanderada del ala más izquierdista demócrata, defendió este martes en un acto de campaña que las largas colas para votar anticipadamente en Nueva York responden, especialmente, al rechazo a las políticas del presidente Donald Trump.

La joven, que buscará la reelección en el Congreso federal en los comicios del 3 de noviembre, día en que también se llevarán a cabo las presidenciales en el país, cuestionó las políticas de Trump durante un acto de campaña junto a varias políticas hispanas de Nueva York, en el que se repartió comida a personas afectadas por la crisis de la pandemia.

"Esta Administración ha creado un peligro tan profundo en nuestras comunidades, de tantas maneras diferentes, como la confirmación anoche de la jueza (conservadora) Amy Barrett (en el Tribunal Supremo) -que pone en peligro a las mujeres y a todo aquel que quiera el control reproductivo sobre sus propios cuerpos-, o con la ralentización del servicio de correos, que la gente se quiere asegurar de que sus votos son contados", subrayó Ocasio-Cortez.

Para la congresista de origen dominicano, la presencia de tantas personas esperando su turno para votar, a pesar de que Nueva York es un bastión de su partido y la victoria del candidato demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, se da por hecho, responde tanto a la movilización favorecida por jóvenes candidatos de la nueva izquierda demócrata como al tirón del propio Biden.

El estado de Nueva York se convirtió el pasado sábado en uno de los últimos estados en abrir el plazo para emitir el voto de manera anticipada, especialmente para aquellas personas que temen salir el 3 de noviembre por motivos de salud.

Ante la gran afluencia registrada en estos días, con más de 300.000 votos entre el sábado y el lunes, la Comisión Electoral del estado de Nueva York decidió este martes ampliar los horarios de apertura y cierre de los colegios el próximo fin de semana.

"ESTAS ELECCIONES SE CENTRAN EN ECHAR A TRUMP"

En una rueda de prensa virtual celebrada este mismo martes, Ocasio-Cortez ya había insistido que los comicios presidenciales de EE.UU. del próximo 3 de noviembre se centran en la necesidad de que Donald Trump no resulte reelegido, más que en la elección de Biden.

"Estas elecciones se centran en echar a Trump, porque el Partido Demócrata no ha hecho en absoluto lo suficiente o no se ha comprometido para lograr un apoyo continuado y duradero" de los votantes, aseguró.

Preguntada por los jóvenes que aseguran que votarán por Biden con el objetivo de que Trump no salga reelegido y no por sentirse atraídos por su programa, Ocasio-Cortez, que no dudó en reconocer sus diferencias con el aspirante demócrata en temas como la fracturación hidráulica para extraer petróleo, mostró su "acuerdo total" y sostuvo que la llegada del republicano al poder se debió a la falta de entusiasmo generada por los líderes de su partido.

"Una de las principales razones por la que tenemos a Donald Trump en el cargo en este momento es porque el Partido Demócrata no ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno para generar entusiasmo por un Gobierno demócrata", dijo la congresista conocida también por las siglas AOC.

REPARTIENDO COMIDA EN PLENA CAMPAÑA

En el parque de las Américas, situado en el corazón del barrio obrero, inmigrante y latinoamericano de Corona, Ocasio-Cortez ayudó a repartir 600 cajas con verduras frescas, carne, huevos y yogures a personas, en su mayoría hispanos, que han perdido su trabajo o no alcanzan para alimentar a su familia.

En el acto elogió a las colegas que la acompañaban, la legisladora estatal Catalina Cruz, la senadora de Nueva York Jessica Ramos y la candidata a la Asamblea estatal Jessica Gonzalez-Rojas, por su trabajo de base para movilizar a los votantes.

Cruz, de origen colombiano y que prácticamente tiene garantizada su reelección en los comicios del 3 de noviembre, ya que concurre sin adversarios por su plaza, mostró su deseo de que se imponga Biden.

Por otra parte, en unas breves declaraciones a los periodistas, Ocasio-Cortez, que también tiene prácticamente asegurado su escaño en el Congreso federal, rechazó que el acto electoral pudiera considerarse "populista".

"Creo que ahora mismo nos encontramos en una época sin precedentes y el problema está en que el Gobierno Federal le ha dado la espalda a las comunidades clave, especialmente a la comunidad indocumentada, que ni siquiera fue incluida en el primer paquete de incentivos de la covid-19", dijo la congresista, a quien desde el Partido Republicano le acusan de querer convertir Estados Unidos en una nueva Venezuela.