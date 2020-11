Exgobernador puertorriqueño Rosselló pide el voto por la anexión a EE.UU.

San Juan, 3 nov (EFE).- El exgobernador Ricardo Rosselló, quien en el verano de 2019 abandonó el Ejecutivo puertorriqueño forzado por el escándalo del "chat", pidió el votó por el sí a la plena anexión de la isla a Estados Unidos en la consulta "Estadidad Sí o No" de este martes, que se celebra junto a las elecciones generales.

"Este es el momento definitivo para los que han luchado una vida entera por la igualdad de derechos, por ver a Puerto Rico como estado y que salga de la colonia", señaló Rosselló, confiado en la victoria del candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), en una grabación en Instagram en la que aparece junto a su esposa, Beatriz Areizaga.

"Con el voto tenemos una oportunidad", dijo en referencia a la votación "Estadidad Sí o No" sobre la que hoy se deben pronunciar los puertorriqueños, consulta no vinculante que no cuenta con el aval del Congreso en Washington, donde únicamente se pueden tomar decisiones sobre el estatus de la isla caribeña, un estado libre asociado a EE.UU.

"Oportunidad de tres plebiscitos en 8 años en los que los puertorriqueños dicen que quieren la estadidad y en un momento de una coyuntura bien única", dijo sobre las consultas celebradas en ese periodo sobre el asunto, todas intrascendentes al no contar con cualquier tipo de acuerdo sobre su repercusión con las autoridades estadounidenses.

VOTACIÓN CRUCIAL

Rosselló subrayó que la votación de hoy es crucial, ya que en estos momentos se da una discusión pública en Estados Unidos sobre la posibilidad de incorporar a Puerto Rico y Washington DC como estados.

Dijo que hay que rechazar toda la desigualdad de la colonia, además de asegurar que no es verdad lo que han dicho de que el plebiscito no es el más importante, porque, sostuvo, "mañana le podemos dar la última estocada a la colonia y provocar la transición".

"Si gana la estadidad y gana un gobernador que da la batalla para que eso se pueda lograr habremos avanzado", destacó.

"Esta es la decisión definitiva que va a encaminar el futuro de Puerto Rico y un momento importantísimo en la historia de la isla", resaltó.

Areizaga dijo por su parte que Puerto Rico lleva bajo la colonia hace más de 500 años y que se trata de una oportunidad para hacer un reclamo contundente.

LA MAYORÍA QUIERE LA ANEXIÓN

Dijo que son mayoría los que en Puerto Rico quieren la anexión para la isla y que esto ya ha quedado claro en otros plebiscitos.

"Gracias a los medios una vez que dejemos claro que queremos ser parte de Estados Unidos la persona que sea elegida en Estados Unidos para presidente tiene que atender el tema de Puerto Rico", subrayó.

Indicó que la estadidad afecta a todas las edades, a las becas, el seguro social, las ayudas de recuperación.

"Con las elecciones tendríamos igualdad, imagínense tener un voto que decidiera el presidente de Estados Unidos", insistió Areizaga.

Rosselló confirmó en marzo de 2019 que en estas elecciones se celebraría una consulta sobre el estatus político de la isla.

Rosselló ya había celebrado una consulta sobre el asunto durante su mandato en junio de 2017, devaluada por el boicot de la oposición que favoreció una participación de solamente de un 22 % de los cerca de 2,2 millones de ciudadanos llamados a las urnas.

La consulta sobre la relación política de Puerto Rico de hoy será la sexta de la historia después de las de 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, que no han servido para que Washington atendiera el asunto del estatus político de la isla.