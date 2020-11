Los más de cinco muertos diarios en Puerto Rico por covid.19 pesarán en orden ejecutiva

San Juan, 9 nov (EFE).- En Puerto Rico fallecen entre cinco y siete personas de media diaria a consecuencia de la covid-19 y aumenta la positividad en las pruebas, datos que el Gobierno isleño tendrá en cuenta a la hora de establecer la nueva orden ejecutiva que entrará en vigor este sábado con medidas para frenar el virus.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, dijo este lunes a Efe que la isla caribeña atraviesa por el peor momento de la pandemia de la covid-19 y que, por ello, en la reunión que se mantendrá con la gobernadora para asesorarla sobre qué medidas se deberán tomar con respecto a la nueva orden ejecutiva le harán entender la situación.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, pidió a la ciudadanía que no baje la guardia ante la situación que vive la isla por la covid-19, a días de la nueva orden ejecutiva.

Vázquez adelantó que no tendrá ningún inconveniente en tomar medidas más restrictivas para evitar que los contagios sigan en aumento, aunque se trata, dijo, de una medida que preferiría evitar.

El informe del Departamento de Salud de este lunes reportó diez nuevas muertes por la covid-19, a las que hay que sumar 466 casos positivos confirmados, 10 casos probables y 244 casos sospechosos adicionales.

Un total de 544 personas están hospitalizadas en la isla por el virus y 70 adultos están en unidades de cuidados intensivos.

SE TOMARÁN MEDIDAS SIN SON NECESARIAS

"Yo no quisiera tomar medidas más restrictivas, pero si es la única alternativa nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, pero no quisiéramos llegar a eso", dijo la gobernadora.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, resaltó que la isla, en estos momentos, sufre una situación de transmisión comunitaria sostenida desde agosto.

"La situación es que te puedes contagiar en cualquier lugar", sostuvo Ramos.

El presidente de los médicos puertorriqueños resaltó que esta semana, cuando miembros del colectivo sanitario se reúnan con la gobernadora, darán a conocer sus preocupaciones y consejos, que como matizó probablemente nunca serán los mismos que los del sector económico.

Ramos precisó que desde agosto el número de contagios prácticamente se ha doblado y que la situación atraviesa ahora mismo por su peor momento desde el inicio de la pandemia.

Además, dio a conocer que la covid-19 tiene otras consecuencias, ya que el temor a contagiarse ha hecho que muchas personas con enfermedades crónicas graves no acudan a los hospitales y que cuando lo hacen lleguen en situaciones críticas.

Ramos indicó que a todo lo dicho hay que sumar el incremento de casos de dengue que está provocando todavía una presión mayor en las unidades de cuidados intensivos.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó que los equipos de asesores económico y científico se reúnen desde hace unas semanas para evaluar la situación y posteriormente hacer recomendaciones a la gobernadora.

MUEREN DE CINCO A SIETE PERSONAS DIARIAS

El funcionario indicó que a causa de la covid-19 se están muriendo en Puerto Rico de cinco a siete personas por día.

El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, dijo a Efe que a pesar del incremento de casos no ha habido una disminución desmesurada de camas disponibles en los hospitales y que la cifra es similar a la del pasado mes de agosto.

Plá, no obstante, subrayó que la gente, en general, ha retomado la vida cotidiana y eso, sin duda, es un factor a tener en cuenta.

Dijo que para paliar un posible aumento dramático de casos está previsto que en breve se incorporen al sistema sanitario de Puerto Rico un total de 150 camas de cuidados intensivos adicionales.

Plá, sin embargo, alertó que si el número de hospitalizaciones aumenta y llega a 100, entonces sí que habrá que hacer sonar la señal de alarma.

El domingo se realizaron más de 2.000 pruebas gratuitas de antígenos en el peaje de Buchanan, cercano a San Juan, como parte de la iniciativa convocada por el Departamento de Salud.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, había indicado que había unas 400.000 unidades de pruebas de antígenos disponibles para toda la isla en actividades que se continuarán realizando en diferentes puntos los fines de semana.

Según la información disponible, durante la actividad se registraron un total de 96 positivos tras realizarse cerca de 2.000 pruebas gratuitas de antígenos, como parte de la iniciativa convocada por el Departamento de Salud.

El Departamento de Salud continuará esta semana realizando pruebas de antígenos de la covid-19 de forma gratuita con la intención de identificar pacientes asintomáticos alrededor de toda la isla.

Las pruebas de antígenos son exámenes diagnósticos del virus y proveen el resultado en 15 minutos.