Enfermera es dada de alta tras permanecer 9 meses ingresada con covid-19

Miami, 9 dic (EFE).- Una enfermera del Hospital Jackson Memorial de Miami (EE.UU.) fue dada de alta de este centro tras vencer una larga batalla al coronavirus durante nueve meses, en dos de los cuales permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informan medios locales.

Rosa Felipe, de 41 años y técnica de la unidad de electroencefalografía del hospital, se reunió con su familia este martes tras ser dada de alta y transitar un largo periplo en su lucha contra la covid-19, que contrajo en el mes de marzo y, dado que sufría de asma y diabetes, su condición empeoró rápidamente.

"Soy un milagro andante", señaló emocionada a los medios la hispana a su salida del hospital en el que trabaja desde hace 15 años y en el que debió ser intubada, para luego alertar de que la enfermedad es "real".

"Los efectos son reales. Pero lo que es más real es el amor que he recibido aquí, la dedicación de mis médicos y del personal aquí. No creo que hubiera llegado tan lejos si no hubiera estado en este centro de rehabilitación", agregó la mujer.

Felipe pasó dos meses en la UCI, donde se le aplicó un tratamiento para que se hiciese cargo de sus funciones pulmonares y cardíacas, un periodo en el que los dedos de su mano derecha se pusieron negros y los médicos creen que probablemente perderá las yemas de sus dedos.

En junio, la mujer fue dada de alta pero debió retornar al hospital de inmediato a causa de una úlcera sangrante que le empezó a generar septicemia. Tras ser estabilizada la hispana inició la ruta de su recuperación, según los doctores.

Estados Unidos alcanzó este martes 15.151.472 de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 286.117 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del miércoles) es de 2.496 muertes más que el lunes y de 218.859 nuevos contagios.