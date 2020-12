Medida para gestión no estatal cubana priva de toda autonomía al emprendedor

Miami, 9 dic (EFE).- Las recientes resoluciones aprobadas por el Gobierno cubano para favorecer la importación y exportación del sector no estatal no son más que "la definitiva estatización de la producción no estatal", la privación de toda autonomía a cualquier emprendedor, según un reporte de The Havana Consulting Group difundido este miércoles.