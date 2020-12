Ocasio-Cortez pide un cambio de liderazgo de los demócratas en el Congreso

Washington, 16 dic (EFE).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez cree que tiene que haber un cambio de liderazgo de los demócratas en el Congreso de EE.UU., y que algunos miembros del nuevo equipo del presidente electo Joe Biden tienen el mismo perfil que espoleó el ascenso de Donald Trump.

En una entrevista publicada este miércoles por el medio izquierdista The Intercept, Ocasio-Cortez pidió un relevo que deje atrás el liderazgo de la veterana presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del partido en el Senado, Chuck Schumer.

"Sí, creo que necesitamos un nuevo liderazgo en el Partido Demócrata", opinó la influyente legisladora neoyorquina, que integra el ala más progresista de la formación opositora a Trump.

Ocasio-Cortez se apresuró a aclarar que ella no aspira a tomar el relevo de Pelosi: "La Cámara Baja es extraordinariamente compleja, y yo no estoy preparada. No puedo ser yo. Sé que no podría hacer ese trabajo".

Los roces con Pelosi de Ocasio-Cortez y sus compañeras en el grupo informal progresista conocido como "La brigada" ("The squad") son muy conocidos en Washington, pero la legisladora matizó que no cree que sea fácil reemplazar a la octogenaria presidenta de la Cámara Baja.

"Si creamos ese vacío (de poder), hay muchas fuerzas perversas que querrán llenarlo con algo aún peor", afirmó la congresista de raíces puertorriqueñas.

Según Ocasio-Cortez, no hay alternativas viables a Pelosi porque los líderes actuales del partido han pasado muchos años concentrando poder sin "preparar realmente a una próxima generación de liderazgo".

Schumer, de 70 años, fue reelegido en noviembre para otros dos años como líder de los demócratas en el Senado; mientras que Pelosi tratará de conseguir el próximo 3 de enero el respaldo de su partido para renovar su posición de presidenta de la Cámara Baja, en una votación en el pleno.

Ocasio-Cortez no dio ninguna señal de que votará en contra de la candidatura de Pelosi, que compite para el cargo sin ningún rival, pero sí abogó por que los progresistas intenten extraer concesiones relacionadas con sus prioridades a cambio de apoyarla.

Lo que sí indicó la legisladora es que los demócratas "realmente tienen que pensar" en quién reemplazará a Pelosi si no vuelve a presentarse como presidenta de la Cámara en 2023, como ha insinuado.

En cuanto a Biden, Ocasio-Cortez opinó que es "horrible" que el presidente electo haya incorporado a su equipo de transición -no necesariamente al que le acompañará a la Casa Blanca- a personas que han trabajado para la entidad financiera estadounidense Goldman Sachs, varias consultoras, Facebook y Google.

Sobre los futuros miembros del Gabinete y su equipo en la Casa Blanca, la congresista dijo que mientras algunos celebran que Biden haya recuperado a veteranos de la Administración de Barack Obama (2009-2017), no hay que olvidar que ese expresidente eligió a "muchos" nominados de la era de Bill Clinton (1993-2001).

Elevar a ese tipo de funcionarios y su forma de hacer las cosas es "una gran razón por la que fue elegido Donald Trump", debido al "extremo desdén por el 'establishment' político y con dinero que dirige Washington", opinó Ocasio-Cortez, de 31 años.