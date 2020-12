Mayores de 75 años, el siguiente turno de vacunación en Florida

Miami, 22 dic (EFE).- Después del personal sanitario y las residencias geriátricas, los mayores de 75 años serán, según dijo este martes el gobernador Ron DeSantis, los siguientes en recibir la vacuna contra la covid-19 en el estado estadounidense de Florida, donde la incidencia de la enfermedad crece a un ritmo de unos 10.000 casos diarios.

En una visita a The Villages, una ciudad para adultos mayores en el centro de Florida, DeSantis se mostró contrario a una propuesta planteada en un comité de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para que los trabajadores de supermercados, farmacias y otros negocios esenciales tengan prioridad en la vacunación.

"No vamos a poner a trabajadores jóvenes y saludables por delante de los mayores (...) no creo que esa sea la dirección en la que queremos ir", dijo DeSantis, quien aseveró que ahora le toca el turno a los adultos mayores que no viven en centros geriátricos.

"Hasta que lleguemos a la comunidad general la vacuna está dirigida a atender los que están en mayor riesgo, la población adulta", dijo el gobernador, quien cifró en 4,4 millones las personas mayores de 65 años que residen en Florida y aseguró que con la vacuna van a empezar a ver "la luz al final del túnel".

Florida recibió la semana pasada 179.400 dosis de la vacuna de Pfizer y esta semana otras 120.000, a las que se sumarán esta semana 360.000 dosis de la vacuna de Moderna.

Este martes la cuenta acumulada de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en Florida se incrementó con 10.434 casos más -sexto día por arriba de los 10.000- y se situó en un total de 1.223.015.

En cuanto a las muertes por la enfermedad de la covid-19 ya suman 21.052, incluyendo 298 de no residentes.

Florida es el tercer estado del país en número de casos, por detrás de California y Texas, y el cuarto en decesos, por detrás de Nueva York y los otros dos mencionados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

A día de hoy hay 5,633 personas hospitalizadas con diagnóstico primario de covid-19 y desde el 1 de marzo ha habido 60.471 hospitalizaciones.

Un 18,7 % de las camas de unidades de cuidados intensivos están sin ocupar en Florida y la tasa de positividad es del 8,78 %.

Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, sigue siendo el epicentro de la enfermedad, con un 22 % de los casos registrados hasta ahora.

De acuerdo con DeSantis, para finales de este mes se recibirán otras 750.000 dosis de vacuna y en enero entre 1,5 millones y dos millones.