Wall Street abre al alza ante los comicios que deciden control del Senado de EE.UU.

Nueva York, 5 ene (EFE).- Wall Street abrió en terreno verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones, subía un 0,41 % con la atención puesta en las elecciones clave del estado de Georgia, que decidirán qué partido controla el Senado durante los dos primeros años del mandatario electo de EE.UU., Joe Biden.

Quince minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía un 0,41 % o 122,67 puntos, hasta 30.346,56 unidades, mientras el selectivo S&P 500 ascendía un 0,45 % o 16,73 puntos, hasta 3.717,38 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, progresaba un 0,55 % o 69,63 puntos, hasta 12.768,07 enteros.

El parqué neoyorquino operaba con un relativo optimismo esta mañana tras registrar en la víspera su peor inicio de año desde 2016.

Los inversores están pendientes de los comicios de segunda vuelta en Georgia y muchos prefieren un resultado dividido frente a una "ola azul" que otorgue a los demócratas el control del Senado.

Si los demócratas ganan los dos asientos en disputa, sería más fácil para el Gobierno de Joe Biden, que comienza el 20 de enero, aprobar legislación, incluyendo estímulo fiscal, pero probablemente eso implique más regulaciones, según los expertos.

"No vemos un Senado demócrata como algo que vaya a cambiar el juego a la baja en el corto plazo porque aún hay factores positivos en este mercado. Pero sería una dificultad inicial, nueva y no esperada, para las acciones", dijo el analista Tom Essaye, de The Sevens Report.

Mientras tanto, Wall Street sigue preocupado por la evolución de la pandemia en EE.UU., donde ya se acumulan más de 20 millones de casos y se ha vuelto a registrar un récord de hospitalizados.

Este lunes, el Gobierno de Nueva York informó de la presencia en ese estado de la cepa británica del virus, más transmisible, poco después de que Reino Unido ordenara nuevas restricciones para contener los contagios.

Por sectores predominaban las ganancias, lideradas por las empresas energéticas (2,37 %), de materiales básicos (0,79 %) y de tecnología (0,72 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban las alzas de Boeing (2,40 %), Chevron (1,91 %), Goldman Sachs (1,73 %) Dow Inc (1,57 %).

Fuera de ese grupo, en la Bolsa de Nueva York se disparaban las operadoras estatales chinas China Mobile (9 %), China Telecom (10 %) y China Unicom (15 %) después de que el gestor del parqué decidiera no expulsarlas, como anunció recientemente.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 49,90 dólares el barril, el oro ascendía a 1.947,90 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 0,947 % y el dólar se depreciaba frente al euro, con un cambio de 1,2262.