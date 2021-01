Camarera de Florida (EE.UU.) salva con señales secretas a un niño víctima de abuso

Fotografía cedida por el Departamento de Policía de Orlando donde se muestra la nota que dice "Do you need help? Ok" (¿Necesitas ayuda¿, Ok) que la camarera de un restaurante mostró a un niño que tenía visibles signos de abuso. Una camarera de un restaurante de Orlando (centro de Florida) salvó probablemente la vida de un niño de 11 años víctima de torturas y abusos al lograr que el menor, a la mesa con sus padres, le respondiera con señales secretas que necesitaba ayuda, informó este jueves un medio local. EFE/Policía Orlando /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS