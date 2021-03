Lanzan un fondo cotizado que reúne las acciones populares en las redes sociales

Nueva York, 4 mar (EFE).- La gestora de activos estadounidense VanEck estrenó este jueves un fondo cotizado llamado Vectors Social Sentiment ETF y apodado precisamente "BUZZ" (murmullo), que reúne a las 75 cotizadas más populares en las redes sociales y las reorganiza cada mes, con la particularidad de que su capitalización supere los 5.000 millones de dólares.

Tras la fascinación suscitada por el fenómeno bursátil de GameStop, Wall Street ha identificado la baza que se esconde en redes sociales como Reddit, donde miles de inversores comentan sus acciones favoritas en un "murmullo" colectivo que desde este jueves ha quedado recogido en un fondo cotizado (ETF, en inglés).

"Estamos experimentando un momento monumental en la historia del inversor minorista: Twitter, Reddit, Stocktwits y decenas de otras plataformas han establecido comunidades para que los inversores hablen de acciones", dijo en una nota Ed Lopez, director y jefe de productos de ETF de VanEck.

Lopez describió el fondo indexado "BUZZ" como una herramienta para que los pequeños inversores "se beneficien potencialmente" de las ideas generadas por el análisis de "convicciones colectivas sobre acciones, que en última instancia construyen un parámetro de las opiniones sociales".

Un fondo cotizado es una institución de inversión colectiva que replica un índice o cesta de valores, en este caso el BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, que alista las 75 firmas más grandes de EE.UU. con "mayor grado de opinión positiva de los inversores" en el "contenido agregado de fuentes online, incluyendo redes sociales, artículos de noticias, entradas de blog y otras bases de datos alternativas".

El índice utiliza la inteligencia artificial para analizar unos 15 millones de textos en internet cada mes y sus algoritmos elaboran esa lista de 75 nombres, de acuerdo a su página web.

Según informa la gestora VanEck, de las 75 acciones que componen ahora mismo el fondo "BUZZ", las mayores propiedades corresponden a DraftKings, Twitter, Ford, American Airlines y a las tecnológicas más grandes del mercado, entre ellas Facebook, Amazon y Apple .

La cesta bursátil de los "murmullos" ha saltado a los titulares por el respaldo del polémico empresario estadounidense Dave Portnoy, fundador del blog Barstool Sports, que se ha convertido en una figura de internet por sus comentarios sobre inversiones en las redes sociales durante la pandemia, incluyendo durante la saga GameStop.

"La gente no va a dejar de hablar de Wall Street y de acciones. Solo va a crecer: la covid-19 le dio ajetreo, yo le di ajetreo, pero no se va a acabar. La distinción importante con BUZZ es que el algoritmo no irá detrás de las volátiles GameStop o AMC (...), esto son grandes compañías", explicó en un vídeo en su cuenta de Twitter.

En los últimos meses ha crecido la tendencia de los fondos indexados temáticos y algunos de los más conocidos reúnen empresas especializadas en sectores como el de la marihuana, en prácticas como el teletrabajo, o en los gustos de tipos de inversores como los milenials.