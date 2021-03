The New York Times vende una columna en NFT por más de 500.000 dólares

Nueva York, 25 mar (EFE).- El columnista tecnológico del diario The New York Times Kevin Roose vendió este jueves su columna en la que trata el fenómeno de los NFT (non-fungible token o token criptográficos) en una plataforma NFT por 563.400 dólares.

The New York Times no es el primer medio que vende un coleccionable digital NFT. La agencia de noticias Associated Press subastó por 180.000 dólares un obra digital que mostraba el mapa electoral de las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos. EFE/Justin Lane/Archivo