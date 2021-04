El hijo de Rudy Giuliani planea ser candidato a gobernador de Nueva York

Nueva York, 7 abr (EFE).- El hijo de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, planea presentarse como candidato a gobernador del estado de Nueva York en las elecciones del próximo año.

Andrew Giuliani está "considerando muy seriamente" una candidatura, según adelantó este miércoles al diario The Washington Examiner y confirmó poco después a otros medios como The New York Times.

Giuliani, de 35 años y que trabajó como asesor en la Casa Blanca de Trump, nunca ha ocupado un cargo electo, pero según el Examiner contaría con el respaldo de figuras conservadoras y del propio expresidente estadounidense.

"Fuera de alguien llamado Trump, creo que tengo la mejor oportunidad de ganar y recuperar el estado", aseguró al diario, destacando la situación de debilidad del actual gobernador, Andrew Cuomo, en el ojo del huracán tras haber sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y con su reputación muy dañada por la gestión del coronavirus en las residencias de ancianos.

Cuomo está siendo investigado actualmente por esas acusaciones y una mayoría de los líderes de su partido en el legislativo estatal han pedido su dimisión, por lo que ahora mismo no está claro que vaya a optar a la reelección, sobre todo dado que su popularidad se ha resentido de manera muy importante, según varias encuestas.

Unos comicios que enfrentasen a Cuomo y Giuliani ofrecerían un choque entre dos influyentes familias neoyorquinas, pues el padre del actual gobernador, Mario Cuomo, ocupó ese puesto durante tres mandatos y el mayor de los Giuliani fue alcalde de la Gran Manzana entre 1994 y 2001.

La tensión también sería importante por la cercanía de los Giuliani con Trump, con quien Cuomo chocó repetidamente durante los últimos años.

Cuomo, que ha negado todas las acusaciones de acoso en su contra, lleva en el cargo desde 2011 y ha expresado su intención de optar a la reelección para un cuarto mandato en 2022.