EE.UU. prevé autorizar el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años

Nueva York, 3 may (EFE).- La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) tiene previsto autorizar la próxima semana el uso de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech en niños de 12 a 15 años, según informó este lunes The New York Times.