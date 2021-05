Los republicanos en el Senado se opondrán a comisión sobre el asalto al Capitolio

Washington, 19 may (EFE).- El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, advirtió este miércoles que se opondrá a la creación de una comisión que investigue el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Así lo confirmó en una intervención en la Cámara Alta, donde señaló que había tomado esta decisión tras meditarlo "cuidadosamente".

McConnell califico la propuesta demócrata de crear esa comisión de "sesgada y desequilibrada".

"Como todo el mundo sabe, he ofrecido mi punto de vista repetidamente sobre los hechos del 6 de enero de manera muy clara, he hablado claro y no he dejado duda sobre mis conclusiones", indicó.

En ese sentido, apuntó que ha criticado de manera "franca" todos los episodios de violencia política ocurridos en el último año: "Apoyo las investigaciones existentes y que se aplique la justicia para cualquier estadounidense que haya infringido la ley", dijo.

El dirigente conservador remarcó que las fuerzas de seguridad han arrestado hasta ahora a 445 personas por el asalto a la sede del Congreso y que cientos afrontan cargos.

"Las pesquisas continúan y las autoridades federales dicen que esperan detener a al menos 100 personas más", subrayó McConnell, al tiempo que hizo hincapié en que también hay investigaciones en marcha a nivel legislativo en comités del Senado.

En consecuencia, el responsable republicano no ve claro qué puede aportar la comisión que se propone.

El viernes pasado demócratas y republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja alcanzaron un acuerdo para la creación de una comisión independiente que investigue el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores del expresidente del país Donald Trump (2017-2021).

Se espera que este miércoles la iniciativa se vote en el pleno de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, donde es posible que sea aprobada sin problema.

El escollo para que salga adelante se presenta en el Senado, donde la ajustada mayoría demócrata hace que los progresistas necesiten el respaldo de al menos 10 senadores republicanos.

Los conservadores han defendido que la comisión no solo debería centrarse en los sucesos del pasado 6 de enero, sino también en las actividades del movimiento anarquista ANTIFA y de Black Lives Matter (las vidas negras importan) durante el verano de 2020, cuando se desarrollaron protestas frente a la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Los demócratas lo rechazan porque esos grupos no irrumpieron de manera violenta en el Capitolio y consideran que el asalto merece una investigación específica.

Cinco personas murieron, entre ellas un policía, durante la irrupción de cientos de partidarios de Trump en la sede del Congreso de EE.UU. cuando se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales de noviembre pasado.