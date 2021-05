La venta de armas sigue disparada en Estados Unidos

Nueva York, 30 may (EFE).- La venta de armas en Estados Unidos, que se disparó el pasado año a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicados este domingo por The New York Times.