Turquía lanza otra ola de detenciones contra militares por supuesto golpismo

La policía turca lanzó este viernes un gran operativo en 33 provincias para detener a 88 miembros de las Fuerzas Armadas con supuestos vínculos con la cofradía del predicador islamista exiliado Fethullah Gülen, acusado de instigar el fallido golpe de Estado de 2016. EFE/ Erdem Sahin/Archivo TURKEY COUP ATTEMPT ANNIVERSARY:Istanbul (Turkey), 15/07/2019.- People shout slogans as they hold Turkish flags during a rally marking the third anniversary of the failed coup attempt, at the Ataturk Airport in Istanbul, Turkey, 15 July 2019. Turkey marks the third anniversary of the failed coup attempt which led to some 50 thousand workers being dismissed, some eight thousand people arrested, and scores of news outlets shut down by the government. Turkish military factions on 15 July 2016 attempted a coup for which Turkish President Recep Tayyip Erdogan blamed US-based Turkish cleric Fethullah Gulen and his movement to allegedly have masterminded the attempt. (Golpe de Estado, Turquía, Estados Unidos, Estanbul) EFE/EPA/ERDEM SAHIN