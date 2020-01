Jameneí llama a la unidad islámica frente a EEUU y a no confiar en Europa

Teherán, 17 ene (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, llamó este viernes a "la unidad y cooperación" de los países islámicos frente a Estados Unidos y al pueblo iraní a no rendirse ni confiar en Europa.

Iranian President Hassan Rouhani walks next to a picture of Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo