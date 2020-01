La UE quiere "revivir" la operación Sofía en apoyo de embargo armas a Libia

Bruselas, 20 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) llegaron este lunes a un acuerdo político para "revivir" su operación "Sofía" en el Mediterráneo central, todavía en vigor pero sin efectivos navales, y "reorientarla" para contribuir más al embargo de armas a Libia.

"Hay acuerdo en el Consejo para revivir y reorientar 'Sofía' (...) Se ha manifestado la voluntad política y nadie ha estado en contra", informó el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros en el que se evaluó cómo puede contribuir la UE al resultado de la conferencia del domingo en Berlín sobre Libia.

En esa cita, que reunió a actores internacionales y las partes implicadas en esa crisis -el Gobierno de Unidad Nacional respaldado por Naciones Unidas o Turquía y el mariscal rebelde Jalifa Hafter, apoyado por Rusia-, se acordó trabajar para que la actual tregua sobre el terreno se convierta en un verdadero alto el fuego y garantizar el respeto al embargo de armas ya decretado por la ONU.

Según Borrell, la voluntad de poner a la operación Sofía a disposición del embargo de armas fue clara, pero para materializarla aún será necesario que el asunto pase por diferentes grupos de trabajo del Consejo, que harán propuestas y evaluarán los detalles técnicos.

El político español recordó en cualquier caso que, desde su inicio, el mandato de "Sofía" era "dual": combatir a las mafias que trafican con migrantes y respaldar el embargo de armas ya en vigor.

En cambio, sus capacidades se vieron muy mermadas desde que en marzo de 2019, pese a ser prolongada, la UE decidiese "sispender temporalmente" la participación de barcos por desacuerdos sobre el desembarco de personas rescatadas.

La Italia del exministro del Interior Matteo Salvini rechazaba que las personas que rechazaran las embarcaciones de "Sofía" recalaran en sus puertos.

Borrell explicó que no se trata de "cambiar" sino "reorientar" el mandato de "Sofía", y abrió la posibilidad a que la operación cuente con otros medios como satélites, ya que el embargo "no debe ser controlado sólo por el mar, dado que la mayoría de las armas llegan a través del desierto, una frontera muy extensa entre Libia y los países vecinos".

"La idea es revivir 'Sofía' para el embargo de armas", comentó.

LA UE ESTUDIA TAMBIÉN CÓMO APOYAR UN ALTO EL FUEGO

Además de trabajar sobre la operación naval, los ministros también pidieron hoy a los grupos de trabajo del Consejo presentar propuestas sobre cómo contribuir a la aplicación de un alto el fuego el Libia, una vez se haya alcanzado.

"Tenemos que enfatizar que no estamos aún en un alto el fuego, sino en una tregua, que es inestable y puede ser violada varias veces al día. Esperamos que se estabilice y vayamos hacia un alto el fuego. Sin ello, es difícil imaginar un a implicación más fuerte de la UE", advirtió el jefe de la diplomacia comunitaria.

Reconoció que hoy hablaron, como parte de sus preocupaciones, de la llegada a Libia de antiguos combatientes de Siria pero también de Sudán, y recordó que en Berlín las partes implicadas acordaron abstenerse del envío de más combatiente y armas y de "congelar" la situación mientras se negocie el alto el fuego.

Preguntado por cómo podría la UE contribuir al alto el fuego sobre el terreno cuando esté instaurado, Borrell pidió esperar a conocer "en qué marco quiere intervenir la ONU" pero admitió que "todas las hipótesis están sobre la mesa".

"Pero hay que ser muy prudentes para no dar a conocer decisiones que no han sido tomadas y no hacer de hipótesis noticias", apuntó.

LA UE CELEBRA PASOS PARA VIGILANCIA EUROPEA DEL ESTRECHO DE ORMUZ

Borrell elogió por otra parte el apoyo político de ocho países de la UE (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Holanda y Portugal) para crear una misión europea de vigilancia marítima en el estrecho de Ormuz ante el agravamiento de las tensiones, sobre todo con Irán, en ese paso crucial para la navegación.

Se sumarían así a las labores del Consorcio Internacional de Seguridad Marítima que lidera Estados Unidos y que reúne a algunos de sus aliados en esa zona.

Sobre el acuerdo nuclear iraní, insistió en que el objetivo de los tres países europeos (Alemania, Francia y el Reino Unido) firmantes del pacto al activar el mecanismo de resolución de disputas contemplado en el mismo, ante los incumplimientos por parte de Teherán, es "salvaguardarlo y no sustituirlo por otro", como ha sugerido hacer Estados Unidos.

Borrell dijo que "no está claro", según está redactado el acuerdo, sobre cuándo empieza a correr el plazo de 35 días -un plazo ampliable- para que se resuelva la denuncia europea, y recordó que en cualquier caso el asunto "es parte del anexo 2, sobre el cual se supone que tenemos que trabajar de forma confidencial".